Artigas: joven de 20 años perdió vista de un ojo tras ser agredido con una botella en una pelea

Lucas Xavier, un joven de 20 años, perdió la vista de un ojo tras ser agredido con una botella en Artigas . Según la información recabada, Lucas intentó separar a dos amigos que estaban peleando cuando el hermano de uno de ellos le propinó un botellazo en la cara.

El presunto agresor tiene antecedentes penales, mientras que otro de los participantes es efectivo de la Fuerza Aérea Uruguaya. Actualmente, Lucas está internado en el Hospital de Clínicas en Montevideo y debe enfrentar nuevas intervenciones quirúrgicas por las lesiones en el rostro.

"De miércoles para jueves me llamó un sobrino mío que dijo que mi hijo Lucas estaba en el Hospital con un golpe en el ojo izquierdo. Voy y me encuentro con un golpe bastante feo. Averiguamos y fue una pelea abajo del puente", dijo su padre, Fabián Xavier.

"Mi hijo tiene un auto, un gol, sale con los amigos, estaba abajo del puente y llega un muchacho que es de la Fuerza Aérea, de Artigas, pero está en Montevideo, que era amigo de él pero hacía un par de meses que lo insultaba en la calle con el hermano. Ese día se agarró con un amigo de mi hijo, mi hijo va a apartar la pelea y el muchacho de atrás agarra una botella, le pega en el ojo y hoy estamos acá en el Clínicas", relató el hombre.

"Lo operaron esta mañana y perdió la vista, no la recupera. Fue un golpe con algo muy fuerte. Estéticamente lo reparó, pero no tiene ni una posibilidad de ver", explicó.

El hombre reclama falta de actuación por parte de la Policía. "Ya saben quiénes son, hay videos, hay pruebas, denuncias. Mi señora quedó en Artigas e hizo la denuncia, el otro muchacho hizo la denuncia. Hay uno que tiene antecedente penal, el otro es de la Fuerza Aérea", añadió.