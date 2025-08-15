Argentina eleva a 100 la cifra de muertos por fentanilo contaminado; Milei responsabilizó a laboratorio

El gobierno de Javier Milei elevó a 100 la cifra de muertos por fentanilo medicinal contaminado y señaló a un laboratorio local de ser el “responsable”, al aumentar este jueves la polémica en Argentina por la lentitud de la respuesta a la crisis sanitaria.

El parte de víctimas es difundido a pocos días de las legislativas del 7 de setiembre en la provincia de Buenos Aires.

Estos comicios, se consideran una antesala a las elecciones legislativas de medio mandato de octubre, en las que Milei medirá su popularidad a nivel nacional tras dos años de un duro ajuste fiscal.

En un acto de campaña en La Plata, el presidente argentino acusó a los seguidores de la expresidenta Cristina Kirchner, de encubrir al dueño del laboratorio.

“Pueden salirse con la suya de cualquier barbaridad, sin importar su gravedad. Tomemos, por ejemplo, el encubrimiento atroz de Ariel Fúrfaro, un eterno socio kirchnerista por la causa del fentanilo”, afirmó el presidente argentino.

Desde mayo, se registraron denuncias ante la autoridad de medicamentos y alimentos Anmat por muertes sospechosas tras el uso del fármaco en hospitales de cuatro provincias del país, además de la capital, Buenos Aires.

Tras una inspección del gobierno, la Anmat inhabilitó el laboratorio y prohibió “su actividad productiva, tres meses antes de que ocurriera la primera muerte por fentanilo contaminado”.

El laboratorio indicó en un comunicado que está “a disposición de la Justicia” y acusó “el oportunismo” de sectores político y económico al “emprender un escarnio mediático” contra la empresa.

El fentanilo es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En 2024, murieron más de 48.000 personas por sobredosis de este fármaco en Estados Unidos.