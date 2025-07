Andrés Ojeda: "No tenemos las garantías para darle a este gobierno un Ministerio de Justicia"

El senador del Partido Colorado Andrés Ojeda dijo que el Ministerio de Justicia es una buena herramientas, pero que el gobierno de Yamandú Orsi no da garantías de un buen uso, por lo que no está de acuerdo con su creación ahora.

“Yo hoy, como está la situación, sin perjuicio de que no he cambiado respecto a la utilidad de la herramienta, creo que hoy no tenemos las garantías para darle a este gobierno un Ministerio de Justicia, y me afirmo en lo que ocurrió con Mónica Ferrero y con Charles Carrera”, dijo Ojeda este viernes en el programa Arriba Gente de Canal 10.