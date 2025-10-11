Alto mando militar de Estados Unidos visitó Gaza y dijo que coordinará un "centro cívico-militar" para "estabilizar" la zona

Avión militar de Estados Unidos llega a territorio egipcio. Foto: AFP, 11 de octubre.

El jefe del comando central del Ejército de Estados Unidos dijo este sábado que visitó Gaza para abordar la estabilización del enclave palestino tras el inicio del alto el fuego entre Israel y Hamás, e insistió en que no se desplegarán tropas estadounidenses en dicho territorio.

El almirante Brad Cooper escribió en X que acababa de regresar de un viaje a Gaza para hablar de la creación de un "centro de coordinación cívico- militar " dirigido por el ejército de Estados Unidos, que "apoyará la estabilización del conflicto".

Está previsto que 200 militares estadounidenses comiencen a llegar a Israel para ayudar a supervisar el alto el fuego en Gaza, según el plan de paz del presidente Donald Trump.

El ejército estadounidense coordinará un grupo de trabajo multinacional que se desplegará en Gaza y probablemente incluirá tropas de Egipto, Catar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

"Los hijos e hijas de Estados Unidos que visten el uniforme están respondiendo al llamado para lograr la paz en Oriente Medio en apoyo a las instrucciones del comandante en jefe en este momento histórico", escribió Cooper en X.

Cooper fue nombrado a principios de agosto para dirigir el el comando central del Ejército de Estados Unidos, responsable de Oriente Medio.

FUENTE: AFP