Acciones solidarias en el Hipódromo de Melo

También, un grupo de particulares, algunos no vinculados al medio hípico, realizaron la entrega de 65 canastas con alimentos no perecederos y artículos de limpieza. Esta acción solidaria se concretó gracias al aporte económico realizo por varios criadores y profesionales de Uruguay y Brasil como Ulisses Carneiro del Haras Bagé do Sul (Brasil), Guillermo Carpinacci de Haras La Horqueta, Álvaro Mattos de Haras Caraguatá, Esteban Cabrera de Haras Santa María de Juncal, Nicolás Barrenechea de Haras Rapetti, Juliano Viana Pacheco de Haras Nijú (Brasil) y Stud Vaccaro (Brasil), Julio Belardi Camargo de Haras Old Friends (Brasil) y el entrenador Antonio Luiz Cintra.

Además otros establecimientos de crianza nacional como el Haras Don Juca y Haras Don Martín, junto a propietarios de varias caballerizas, realizaron diferentes donaciones que fueron utilizadas en ollas populares efectuadas en el Barrio Hipódromo de la ciudad de Melo.