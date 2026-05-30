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LA GORGORITA

Accidente fatal en La Barra: un auto y una camioneta chocaron en la rambla, el conductor de la camioneta estaba alcoholizado

Murió el conductor del auto, un hombre de 36 años, y su acompañante, una mujer de 33, sufrió lesiones de entidad. El conductor de la camioneta estaba alcoholizado, informó la Policía.

Accidente fatal en Punta del Este. El auto que conducía el hombre fallecido.&nbsp;

Accidente fatal en Punta del Este. El auto que conducía el hombre fallecido. 

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Un accidente fatal ocurrió en la madrugada de este sábado en ruta 10 en la curva que va hacia el puente de La Barra, conocida como La Gorgorita.

Allí chocaron un auto Peugeot y una camioneta Rox, con dos ocupantes en cada vehículo.

El conductor del auto, un hombre de 36 años, falleció en el lugar, mientras que su acompañante, una mujer de 33, fue trasladada a un centro de salud con varios traumatismos de entidad.

Accidente fatal en Vergara. Foto: archivo Ministerio del Interior.
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El conductor de la camioneta, un hombre de 44 años, resultó ileso, mientras que su acompañante, de 41 años sufrió algunas heridas.

El examen de alcohol en sangre al conductor de la camioneta dio positivo, de acuerdo al informe primario de la Jefatura de Policía de Maldonado.

Este hombre fue detenido y conducido ante la Justicia, que determinó imputarlo "por la presunta comisión de un delito de homicidio culpable, en calidad de autor", dice el informe oficial de la Policía.

Como medidas cautelares se resolvió: "fijar domicilio y no modificarlo sin previo aviso a la sede, presentarse una vez por semana en la dependencia policial correspondiente a su domicilio, prohibición de salida del país y retención de pasaporte, todo ello por el plazo de 120 días", agrega el comunicado.

Asó lo explicó el abogado del conductor imputado, Joaquín Abal.

ABOGADO ACCIDENTE

La camioneta Rox que conducía el hombre alcoholizado:

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