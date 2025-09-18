RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANCILLERÍA

Abogados de hincha de Peñarol detenido en Brasil se reunieron con Lubetkin: manejan absolución

Jorge Barrera y Rodrigo Rey fueron recibidos este jueves por el canciller para tratar el tema que consideran de prioridad, por lo que generarán una estrategia jurídica en el vecino país.

hinchas-brasil-peñarol

Los abogados Rodrigo Rey y Jorge Barrera se reunieron este jueves con el canciller Mario Lubetkin para tratar el tema de los hinchas de Peñarol detenidos en Brasil y la absolución de los mismos.

El abogado Rodrigo Rey dijo que la reunión tuvo como objetivo la instalación de una mesa de trabajo para aplicar un instrumento que fue aprobado por Uruguay en el año 2011, es un acuerdo de traslado de personas en el marco del Mercosur.

Rey indicó que el hincha detenido en Brasil se encuentra en esta situación y que, junto al Dr. Jorge Barrera, consideran que es la prioridad, por lo que generan una estrategia jurídica en el vecino país para agotar los procedimientos necesarios para que dicho tratado se pueda aplicar.

"Desde el punto de vista de Uruguay, hoy podemos concluir inconfundiblemente se han dado los pasos y se van a dar los pasos concluyentes para asegurarnos que autoridad central reciba, una vez que un juez brasileño sea enterado del asunto, esta solicitud del cumplimiento de la pena en Uruguay".

Por otra parte, Jorge Barrera señaló que tienen la posibilidad de que los cuatro hinchas que quedan en Brasil pendientes de sentencia, tengan absolución o, al menos, dos o tres.

"El enlentecimiento y la diferencia procesal de Brasil con respecto a Uruguay, hace que no podamos tener a todos en casa como hubiéramos querido al cumplirse un año. Aún aceptando la condena, por la ley de sextos,(...) el tiempo ya está cumplido o sea que el saldo de pena no lo tendría que realizar en prisión sino en un régimen de libertad a prueba".

La solicitud

Esta semana, Jorge Barrera y Rodrigo Rey, enviaron una carta al canciller Mario Lubetkin solicitándole una reunión a fin de que el hincha de Peñarol sea trasladado a Uruguay para que cumpla la pena en su país. Basándose en el Acuerdo sobre traslado de personas condenados entre los estados partes del Mercosur, aprobado por la ley N.º 18.816 de 30 de setiembre de 2011.

Ezequiel, de 29 años, es el hincha de Peñarol que fue condenado en Brasil a cumplir 6 años y 3 meses de prisión por los incidentes ocurridos el 23 de octubre de 2024 en Río de Janeiro. La Justicia de ese país lo halló culpable de los delitos asociación ilícita con uso de armas de fuego, incendio de una moto y corrupción de menores.

Los incidentes ocurrieron cuando Peñarol iba a disputar un partido de Copa Libertadores en Brasil y los hinchas fueron emboscados. Hubo enfrentamientos con la Policía, ómnibus y motos incendiadas. Entonces 21 hinchas aurinegros resultaron detenidos; varios recuperaron la libertad horas después, aunque otros enfrentaron acusaciones.

