A 9 meses de la explosión en Villa Biarritz, vecinos reclaman avances en la investigación y explicaciones

A su vez, agregaron que a pesar de que se trata de un tema humano en el que hubo víctimas fatales, no se están tomando medidas para aclarar el asunto.

“Hoy sentimos la necesidad de reclamar, no solo por nosotros, sino por todos los ciudadanos. No hemos escuchado en estos meses a las autoridades de la empresa proveedora de gas explicar por qué no se advirtió el escape de gas, cómo no se detectó con la antelación suficiente”, afirman.

“¿No debería el proveedor del servicio darle a la población las garantías necesarias para que un hecho de esta naturaleza no vuelva a producirse o al menos minimizar las posibilidades?, ¿existen reglamentaciones, pero se cumplen en tiempo y forma las verificaciones y controles?”, se preguntan los vecinos.

“Hoy pedimos por el avance de la investigación penal, por escuchar a las autoridades sobre las medidas que se han tomado para velar por la seguridad de la población y en ese sentido, exigimos que se tomen las medidas para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”, concluyen en el escrito.