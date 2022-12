42% de los uruguayos tiene intenciones de "veranear en algún balneario" esta temporada

¿Cuántos uruguayos se toman vacaciones en este verano? ¿Y cuántos van a pasar algunos días en algunas de las playas uruguayas? Consultados sobre si irían o no algunos días a “veranear a algún balneario”, más de cuatro de cada diez (42%) contestó afirmativamente que lo haría, aunque la mayoría de la población no lo hará. Sea porque no tiene licencia en esta época del año, porque no tenga recursos económicos para hacerlo, porque no pueda hacerlo por razones diversas (de salud, o familiares), o simplemente porque prefiera permanecer en su hogar, la mayor parte de la población permanece en sus hogares en esta época del año.

No todos los segmentos de la población veranean por igual. Por ejemplo, el hecho de veranear algunos días en algún balneario es mayor entre los residentes en la capital del país (49%) que entre los que viven en el interior (35%). Los montevideanos, a pesar de tener una ciudad con playas, migran más que los habitantes del resto del país. Pero los datos muestran que esta migración está muy lejos de ser absoluta y que se divide en mitades. A pesar de que la capital luzca mucho menos movimiento en la temporada estival, y que a ojos de muchos parece “quedar vacía”, son tantos los que se van como los que permanecen.

En el interior del país, posiblemente la distancia geográfica respecto a la zona de la costa, como condicionantes socio-económicas, o preferencias por otro tipo de veraneo, pueden explicar la menor frecuencia relativa de la intención de “veranear en algún balneario”.

web-graficas-2.jpg

El nivel socio-económico, precisamente, discrimina fuertemente esta posibilidad. Entre las personas de estratos socio-económicos altos y medio altos es donde se encuentra una mayor frecuencia de concurrencia a balnearios: casi dos de cada tres (63%) lo hacen. La proporción disminuye en los estratos medios y medio bajos, y aún más en los estratos bajos, donde tres de cada cuatro (76%) permanece en sus hogares en esta época del año.

web-graficas-3.jpg

FICHA TÉCNICA:

El presente informe fue elaborado sobre la base de una encuesta realizada por Equipos Consultores entre el 2 y el 20 de diciembre a partir de encuestas realizadas en forma presencial (cara a cara).

Se entrevistaron 704 personas mayores de 18 años y más, residentes en localidades mayores a 2.000 habitantes en todo el territorio nacional.

Las personas encuestadas fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado.

El tamaño muestral efectivo del sistema regular fue de 704 casos, con lo que el margen de error máximo esperado para las estimaciones es de +- 3.7%, dentro de un intervalo de confianza del 95%. Se abarcaron 176 puntos muestrales en todo el país.

Los resultados fueron ajustados según voto anterior, región, nivel educativo, edad, sexo y condición de ocupación de los encuestados.

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.

Pregunta aplicada:

Más allá de si se toma algunos días libres o no, le voy a pedir que me diga para cada una de las siguientes actividades si cree que lo más probable es que la realice en este verano 2023 o que no. Por ejemplo, ¿cree que va a ir algunos días a veranear a algún balneario en Uruguay? (Categorías de respuesta: 1. Sí, 2. No, 3. No sabe / no contesta).