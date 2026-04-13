Yamandú Orsi inaugura obras de electrificación rural en Sierras del Yerbal, Treinta y Tres

El presidente Yamandú Orsi encabeza este lunes de mañana la inauguración de obras de electrificación rural en Sierras del Yerbal, departamento de Treinta y Tres.

El acto central se realiza en la escuela rural 44, junto a ministros y autoridades locales.

En esta escuela fue maestro Rúben Lena, docente, escritor y compositor de canciones como “A Don José”, un himno inmortalizado en la voz de Los Olimareños.

La escuela está ubicada a 70 kilómetros de la capital departamental. Noticia en desarrollo. Orsi-en-treinta-y-tres-Paola-Elso

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