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EN LA ESCUELA 44

Yamandú Orsi inaugura obras de electrificación rural en Sierras del Yerbal, Treinta y Tres

El presidente Yamandú Orsi encabeza el acto en la escuela rural 44 de Treinta y Tres, junto a ministros y autoridades locales.

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El presidente Yamandú Orsi encabeza este lunes de mañana la inauguración de obras de electrificación rural en Sierras del Yerbal, departamento de Treinta y Tres.

El acto central se realiza en la escuela rural 44, junto a ministros y autoridades locales.

En esta escuela fue maestro Rúben Lena, docente, escritor y compositor de canciones como “A Don José”, un himno inmortalizado en la voz de Los Olimareños.

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La escuela está ubicada a 70 kilómetros de la capital departamental.

Noticia en desarrollo.

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