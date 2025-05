Viera renunció como presidente de Colonización: "No voy a cambiar ser colono, porque es de los orgullos más grandes"

"Lamentablemente, en estos últimos días se ha hablado mucho, pero no lo lamentable de que se haya hablado mucho, sino que se ha manoseado la herramienta Colonización. Se ha hablado y mal. Se ha tratado de desprestigiar el instituto y como colono, como productor, me ha dolido muchísimo", indicó.

Agradeció el apoyo y el respaldo recibido de colonos de todo el país. "Mi función es la de defender ese sector de productores, es de cuidar la herramienta y lo último que quiero es que se perjudique a Colonización ni perjudicar al gobierno", afirmó Viera al anunciar su decisión de "dar un paso al costado". "Yo, no me llamo presidente de Colonización, no voy a cambiar ser colono, porque es de los orgullos más grandes", agregó. "No tengo absolutamente nada que esconder, todos saben mi origen", sostuvo.

"Esta decisión la tomo para beneficio de todos los productores y que no se siga manoseando la herramienta Colonización", reiteró.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, afirmó que Viera permanecerá al frente de Colonización hasta que se designe a su sucesor, lo que requiere la venia de la Cámara de Senadores. "El país se pierde un gran presidente de Colonización", afirmó el secretario de Estado.

Fratti indicó que en la historia de Colonización ha habido otros casos de directivos que fueron colonos. "Nos parecía que Eduardo reunía las condiciones y era un reclamo de los colonos, ¿por qué los colonos no podían presidir Colonización?", afirmó el ministro al expresar su respeto y respaldo a Viera por la decisión tomada.

El ministro recordó que la venia de Viera fue votada por unanimidad en el Senado. "Si había algún problema, habría que haberlo dicho ahí y no después de consumados los hechos. Tenemos que hacernos cargo de las cosas que votamos, yo, cuando voto y elijo quien es mi presidente, después me tengo que hacer cargo si no me gusta lo que voté. Hay que hacerse cargo y no echarle la culpa a otro y después andarle buscando el pelo al huevo", afirmó.

DE INC AL INALE

Tras su alejamiento de Colonización, se maneja que Viera pasaría al Instituto Nacional de la Leche (INALE). Viera es productor lechero desde 1985 y colono desde 2013.

Durante la conferencia, Fratti resaltó a Viera. "Es un hombre que nosotros queremos contar con él en el futuro en algún lugar que nos pueda dar una mano y ayudar a esa inserción de los pequeños productores a través de la herramienta Colonización", afirmó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de asumir en el INALE, Viera expresó: "yo, estoy dando un paso al costado de Colonización; yo, no estoy cambiando Colonización por absolutamente nada".