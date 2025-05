Javier García sobre Argimón: "Es una representante del gobierno, en este caso del gobierno del Frente Amplio"

“Hay una propuesta que hay que tomarla con la relatividad del caso. Hay un ofrecimiento que es personal, los dos que hay, Beatriz y Ache”, dijo García, en referencia a la exvicecanciller Carolina Ache (Partido Colorado) designada como embajadora en Portugal.

“En virtud de que no hay consulta al Partido Nacional no hay representación del Partido Nacional, es una propuesta personal que en todo caso será aceptada de forma personal. No quiere decir que no sea una compañera querida que fue presidenta del Directorio y vicepresidenta de la República”, comentó García.

"Como es una propuesta del gobierno, es una representante del gobierno, en este caso del gobierno del Frente Amplio", agregó.

Según el senador blanco, estas designaciones también “generaron ruido en el Frente Amplio”. “Escuché al coordinador del Frente Amplio decir que van a analizar estas designaciones”, agregó García, en referencia a lo expresado por el senador Daniel Caggiani.

Acerca de la designación de Ache, García dijo que no la va a votar. “La de Ache no la vamos a votar. Acá hay implicancias. Lo de Argimón va vinculado a una especie de presentación pública para licuar lo de Ache”, apuntó, y señaló que la exvicepresidenta “puede participar de eso sin saberlo”.

Respecto a las “implicancias” que señala García en la designación de Ache, apuntó al prosecretario de Presidencia Jorge Díaz, abogado personal de Ache en el caso del pasaporte al narco uruguayo Sebastián Marset.

“El Poder Ejecutivo manda una solicitud de venia para embajadora, cuyo abogado personal es del Poder Ejecutivo”, señaló.

Sobre la conveniencia de nombrar a Ache embajadora, recordó que gravó conversaciones privadas con el entonces canciller Francisco Bustillo, que luego llevó a la Justicia y llegaron a los medios de comunicación.

“Acá hubo un tema de grabaciones de Ache a sus superiores. Las relaciones diplomáticas entre Estados se basa mucho en la confianza, en las relaciones interpersonales. ¿Cuál puede ser la confianza que puede tener un representante de otro Estado, un canciller hablando con una embajadora que grabó conversaciones privadas a un superior. No es una buena señal. No es bueno para Uruguay, no para un partido en especial. Si tengo que hablar con una persona que graba, hablo de fútbol”, concluyó.

Finalmente, García también cuestionó al Frente Amplio y al gobierno por no consultar o avisar al Partido Nacional que le ofrecería un cargo político a Argimón.

“No hay antecedentes. Se consulta al Partido, ¿o te metés en la casa del vecino sin tocar timbre?”