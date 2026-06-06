Velatorio del Indio Solari será el domingo en Avellaneda; miles se volcaron a las calles para despedir a la leyenda del rock

El Indio Solari, que murió el viernes a los 77 años, será velado este domingo desde las 11:00 en el Parque Domínico de Avellaneda, al sur de Buenos Aires, en Argentina. La decisión ocurre luego de que el gobierno argentino rechazó hacerlo en el Congreso.

En tanto, este viernes, miles de personas se congregaron en la Plaza de Mayo de Buenos Aires con cantos y banderas para despedir a la leyenda popular del rock argentino Carlos 'el Indio' Solari.

Una multitud colmó el centro de Buenos Aires saltando y cantando, algunos con lágrimas en los ojos y banderas con los nombres de sus barrios, en un clima similar al de un recital.

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"El Indio es la historia de mi vida. Una vida marcada por sus canciones que sonaban en casa", contó a la AFP Mariana Rutiniani, una publicista de 36 años que se acercó a despedir al ídolo.

Solari fue encontrado muerto por su cuidadora en la mañana del viernes en su casa en Parque Leloir, unos 33 km al oeste de Buenos Aires.

Según los primeros informes, el fallecimiento se produjo por un accidente cerebro vascular que lo mató de "forma inmediata" mientras se encontraba en su piscina, señaló la fiscalía, que aclaró que faltan pruebas para confirmarlo en forma definitiva.

El cantante de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, activa entre 1976 y 2001 y conocida como Los Redondos, sufría la enfermedad de Parkinson desde hace al menos una década.

Más allá de la convocatoria espontánea de este viernes, la cuenta oficial del artista adelantó que se realizará un velatorio público el sábado, en un lugar por confirmar.

Sus canciones cargadas de poesía se convirtieron en himnos para una generación de argentinos, que asistían masivamente a sus shows con Los Redondos y en su posterior etapa de solista.

Estos míticos rituales musicales conocidos como "misas ricoteras" fueron un punto de encuentro para un público multitudinario que se movía por el boca en boca, al margen del circuito comercial.

Autor de clásicos del rock argentino como 'Ji ji ji', 'La bestia pop' y 'Un poco de amor francés', Solari cultivó un perfil bajo y pocas veces concedió entrevistas.

"A la muerte no le tengo ningún miedo. La pienso en términos poéticos. Vivo de la misma manera que cuando tenía 20 años: en el presente", dijo a la radio Urbana Play en su última entrevista en diciembre.

"Más que un artista"

Las reacciones a su muerte fueron inmediatas.

El guitarrista Eduardo 'Skay' Beilinson, que acompañó a Solari en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, dijo en Instagram que "es un día muy triste".

"Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre", dijo Beilinson, dejando atrás las diferencias que disolvieron la banda a comienzos de los 2000.

El astro argentino Lionel Messi publicó una foto del cantante en su cuenta de Instagram con la inscripción: "Siempre en nuestros corazones. QEPD".

"Para Argentina es una pérdida importante y estamos dolidos", dijo el entrenador del seleccionado argentino de fútbol Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

Con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Solari lanzó diez discos donde desplegó su universo lírico influenciado por el cine y la literatura, con letras atravesadas por la crítica social y cargadas de metáforas.

"Fue mucho más que un artista, fue un héroe argentino. Nos dio voz, ideas y poesía a muchas generaciones", dijo el gobernador de centroizquierda de Buenos Aires, Axel Kicillof.

La expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) compartió una foto del cantante con una frase de una de sus canciones: "Vivir solo cuesta vida".

"Se fue el líder de una de las más importantes tribus argentinas", escribió en X Fito Páez, otro ícono del rock argentino.

Masividad

Aunque Solari y Los Redondos no pisaron tan fuerte por fuera del país, como Soda Stereo y otras bandas argentinas, su relevancia e influencia a nivel local es enorme.

Sus shows fueron famosos por el "pogo" (salto masivo) más grande del mundo, según lo denominaron los fanáticos y el mismo Solari, con cientos de miles de personas moviéndose al ritmo de la música.

Debido a lo masivos que eran sus conciertos, algunos se vieron desbordados.

En el último show de Solari en 2017, un público de 300.000 personas que duplicó la capacidad estimada del evento produjo una avalancha humana que dejó dos muertos y varios internados.

FUENTE: AFP.