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INDIO SOLARI 1949 - 2026

El Indio Solari fue hallado muerto por su cuidadora, cerca de una piscina dentro de su casa

Así lo indicó el informe fiscal primario. La cuidadora del Indio Solari llamó a la emergencia cuando lo encontró en el suelo, cerca de una piscina interna de su casa, a las 8:30 de la mañana de este viernes.

Crédito: captura de pantalla Todo Noticias. Casa del Indio Solari, donde se produjo su muerte.

Crédito: captura de pantalla Todo Noticias. Casa del Indio Solari, donde se produjo su muerte.

Carlos Alberto Solari, el Indio Solari, murió este viernes a los 77 años de edad en su casa de Parque Leloir, una localidad de Ituzaingó, en la provincia de Buenos.

El legendario fundador y líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue hallado sin vida por su cuidadora, de acuerdo al informe primario del fiscal que tomó el caso, Lucio Rivero.

La mujer encontró a Solari tirado en el piso, cerca de una piscina interna de su casa, y llamó de inmediato a la emergencia médica, señala el comunicado de la Fiscalía, que ahora investiga las causas del fallecimiento del mítico cantante y compositor argentino.

Indio Solari. Foto: AFP
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El fiscal indica que esto ocurrió a las 8:30 de la mañana de este viernes. Se dispuso que asista a la casa personal de Policía Científica para analizar la escena y determinar si Solari falleció por una caída accidental o a raíz de su enfermedad. En el 2015 el músico informó que tenía Parkinson.

La Fiscalía espera ahora el informe de la autopsia para dar un informe final sobre la muerte del ídolo y referente de millones de fanáticos en Argentina, la región y el mundo.

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