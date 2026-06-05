El Indio Solari fue hallado muerto por su cuidadora, cerca de una piscina dentro de su casa

Carlos Alberto Solari, el Indio Solari, murió este viernes a los 77 años de edad en su casa de Parque Leloir, una localidad de Ituzaingó, en la provincia de Buenos.

El legendario fundador y líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue hallado sin vida por su cuidadora, de acuerdo al informe primario del fiscal que tomó el caso, Lucio Rivero.

La mujer encontró a Solari tirado en el piso, cerca de una piscina interna de su casa, y llamó de inmediato a la emergencia médica, señala el comunicado de la Fiscalía, que ahora investiga las causas del fallecimiento del mítico cantante y compositor argentino.

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El fiscal indica que esto ocurrió a las 8:30 de la mañana de este viernes. Se dispuso que asista a la casa personal de Policía Científica para analizar la escena y determinar si Solari falleció por una caída accidental o a raíz de su enfermedad. En el 2015 el músico informó que tenía Parkinson.

La Fiscalía espera ahora el informe de la autopsia para dar un informe final sobre la muerte del ídolo y referente de millones de fanáticos en Argentina, la región y el mundo.