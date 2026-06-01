Vecinos de Nuevo París denuncian aumento de robos en la zona y reclaman por seguridad con corte de calle

Movilización en Nuevo París por mayor seguridad.

Un grupo de vecinos se movilizó este lunes en reclamo de mayor seguridad en el barrio Nuevo París. Denuncian que aumentaron los robos y que viven “inseguridad diariamente”.

La manifestación se llevó a cabo desde las 17:00 horas, con pancartas y corte de calle, en Córdoba y Santa Lucía.

Piden “mayor presencia policial, más patrullaje, respuestas de las autoridades y seguridad para familias y trabajadores”.

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