Un grupo de vecinos se movilizó este lunes en reclamo de mayor seguridad en el barrio Nuevo París. Denuncian que aumentaron los robos y que viven “inseguridad diariamente”.
Vecinos de Nuevo París denuncian aumento de robos en la zona y reclaman por seguridad con corte de calle
La movilización reclama mayor presencia policial y afirman que viven en "inseguridad diariamente".
La manifestación se llevó a cabo desde las 17:00 horas, con pancartas y corte de calle, en Córdoba y Santa Lucía.
Piden “mayor presencia policial, más patrullaje, respuestas de las autoridades y seguridad para familias y trabajadores”.
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