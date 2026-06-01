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en calles córdoba y santa lucía

Vecinos de Nuevo París denuncian aumento de robos en la zona y reclaman por seguridad con corte de calle

La movilización reclama mayor presencia policial y afirman que viven en "inseguridad diariamente".

Movilización en Nuevo París por mayor seguridad.&nbsp;

Movilización en Nuevo París por mayor seguridad. 

Un grupo de vecinos se movilizó este lunes en reclamo de mayor seguridad en el barrio Nuevo París. Denuncian que aumentaron los robos y que viven “inseguridad diariamente”.

La manifestación se llevó a cabo desde las 17:00 horas, con pancartas y corte de calle, en Córdoba y Santa Lucía.

Piden “mayor presencia policial, más patrullaje, respuestas de las autoridades y seguridad para familias y trabajadores”.

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