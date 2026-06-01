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MONTEVIDEO

Condenaron a un adolescente que mató a un hombre que intentó rapiñarlo en Piedras Blancas

El homicidio ocurrió en la noche del domingo. El adolescente fue condenado este lunes a tres años y medio de internación en el Inisa.

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Condenaron al adolescente de 15 años que disparó y mató a un hombre en la noche de este domingo, luego de que intentaran rapiñarlo. Como medida socioeducativa, deberá estar internado en Inisa por tres años y seis meses, tras proceso simplificado, informó Fiscalía.

La víctima fue asesinada en la intersección de las calles Curupú y Leandro Gómez, en Piedras Blancas. Primero resultó herido de gravedad en abdomen y tórax, y llegó a ser trasladado, pero falleció en un centro asistencial.

La Policía localizó al autor, el adolescente de 15 años, que declaró que estaba en una plaza cuando fue interceptado por dos hombres que intentaron rapiñarlo, por lo que sacó un arma y disparó. La otra persona que estaba con la víctima fatal se dio a la fuga.

adolescente de 14 anos fue detenido por el homicidio de otro de 15, en piedras blancas
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Adolescente de 14 años fue detenido por el homicidio de otro de 15, en Piedras Blancas

El fiscal del caso es Raúl Iglesias y la condena se alcanzó tras un proceso simplificado.

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