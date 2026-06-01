Condenaron al adolescente de 15 años que disparó y mató a un hombre en la noche de este domingo, luego de que intentaran rapiñarlo. Como medida socioeducativa, deberá estar internado en Inisa por tres años y seis meses, tras proceso simplificado, informó Fiscalía.
Condenaron a un adolescente que mató a un hombre que intentó rapiñarlo en Piedras Blancas
El homicidio ocurrió en la noche del domingo. El adolescente fue condenado este lunes a tres años y medio de internación en el Inisa.
La víctima fue asesinada en la intersección de las calles Curupú y Leandro Gómez, en Piedras Blancas. Primero resultó herido de gravedad en abdomen y tórax, y llegó a ser trasladado, pero falleció en un centro asistencial.
La Policía localizó al autor, el adolescente de 15 años, que declaró que estaba en una plaza cuando fue interceptado por dos hombres que intentaron rapiñarlo, por lo que sacó un arma y disparó. La otra persona que estaba con la víctima fatal se dio a la fuga.
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El fiscal del caso es Raúl Iglesias y la condena se alcanzó tras un proceso simplificado.
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