Usuarios de policlínica San Luis de ASSE denuncian falta de servicios por renuncias y recortes: "Nos están sacando todo"

Integrantes de la comisión de usuarios de la policlínica de ASSE de San Luis denuncian la falta de servicios por renuncia y recortes.

"El problema que tenemos ahora son los recortes. Nos han recortado médicos, nos han sacado horarios de farmacias, nos retiraron pediatra, perdimos a la psicóloga, tanto que hablamos de salud mental. El facilitador como pasó en todos lados también se retiró. Para ver un médico de familia hay que esperar hasta el mes que viene (...) nos están sacando todo", dijo Nadia, integrante de la comisión.

Comentaron que esta situación ocurre desde el mes de enero y la falta de pediatra desde los últimos meses del año pasado.

Alejandro señaló que es la primera vez en años que no hay pediatra y destacó que la población infantil creció mucho en la zona de San Luis y Cuchilla Alta.

Según comentó, en una reunión mantenida con el coordinador regional de la RAP supieron que los psicólogos renuncian porque la oferta de ASSE no es satisfactoria para los profesionales. "Estamos naturalizando que no haya plata para salud, que es fundamental", dijo.

Los usuarios deben trasladarse hasta la policlínica de Parque del Plata para recibir atención médica.

Por su parte, Karen Silva, madre de una niña de 9 años, denuncia falta de pediatras y que en la zona no hay una atención adecuada para urgencias y emergencias.

Si bien hay una base de SAME 105, su hija padece de una enfermedad en la sangre que fue detectada hace dos meses.

"Me la llevé al Pereira y es la única solución que hay hoy en día para atender a los niños, pero también te genera gastos económicos porque tenés que estar todo el día", comentó.

Y agregó: "Acá no tenemos nada. Si un día mi hija se me enferma en mi casa, que vivo acá a cuadra y media, no la puedo traer acá. A veces a las cinco está cerrada la policlínica".