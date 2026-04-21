Uruguayo asesinado en Chui: hija que denunció el crimen reclama avances en la investigación

Andrea Núñez es hija del uruguayo de 73 años que fue asesinado en el Chui, Brasil, y su cuerpo encontrado enterrado en su casa. Fue ella quien notó un cambio en el diálogo con su padre, quien pasó de mandarle audios a mensajes escritos, y denunció ante la Policía. Ahora, reclama avances en la investigación.

"Él siempre me llamaba o me mandaba audios. En ese caso, me escribió solamente pocas palabras, y ahí me di cuenta de que algo le pasaba a mi papá. Lo sentí en el pecho que mi padre estaba pasando algo malo", sostuvo la hija.

Además, sostuvo que la pareja de este, le mintió "toda la semana", que había perdido el teléfono y estaba "mal por eso", y "me mandó solo el mensaje que te dije, escrito, y empecé a sospechar".

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La mujer también le dijo que su padre se había ido hacía dos días. Eso también le generó sospechas a la hija. "No se va nunca dos días. O viene a mi casa o me llama, hija te necesito, puede venir en el auto hasta acá y se queda conmigo. Yo sé cómo es papá. Me comunico con ella de nuevo y le digo que se comunique conmigo porque había algo raro. De hecho me dijo que se iba a comunicar, pero en la mañana del lunes. Más raro me sonó", relató Núñez.

Entonces, según contó a Subrayado, la mujer le envió un mensaje con "lo que pasó, supuestamente", en modalidad que se elimina tras escucharse.

"Me dice que habían tenido una discusión con mi padre, que mi hermano de 14 años, un menor, mi hermano, había agarrado un hacha y se la había dado en la cabeza a mi padre, que lo habían envuelto en sábanas y que lo habían enterrado en el fondo de su casa", narró. Escuchó ese audio, que llegó a grabar con otro teléfono, y fue a la comisaría de Salinas.

"Con ese audio específico fue la brigada de Brasil a la casa de mi padre y estaba ahí, enterrado en el fondo", sostuvo Núñez.

En ese momento, ni la mujer ni los hermanos de Núñez estaban en la casa.

"Ella está usando las redes y dijo en las redes que estaba con sus hijos. Cómo puede ser que una mujer en un lugar determinado haga una atrocidad, lo declare en un audio y siga usando las redes sociales, y siga diciendo que ella es la víctima, la víctima es mi papá", añadió. De acuerdo a la familia del hombre, la mujer está en Uruguay, el crimen lo cometió en Brasil por lo que es investigado por la Justicia de ese país. Interpol no tiene ninguna orden de extradición contra ella.

Información policial a la que accedió Subrayado indica que el hombre estuvo enterrado al menos cinco días y que recibió varios golpes.