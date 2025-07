Uruguay llamó a consulta a embajadores de Alemania y Francia por no aceptar los nuevos pasaportes

Más temprano, Duppel advirtió en sus redes sociales de la imposibilidad de ingresar a Alemania con el nuevo documento de viaje, por no indicar el lugar de nacimiento. Asimismo, Francia anunció que pidió y recibió de Uruguay especímenes del nuevo pasaporte para analizarlos con expertos, y mientras no tenga una conclusión no aceptará solicitudes de visa con este nuevo modelo de documento.