Asumió Enciso en Florida y centró su discurso en los desafíos a nivel de empleo y en la caminería del departamento

“Lo conocí más personalmente a través de un amigo en común, que también el presidente Lacalle Pou compartió trayectoria con él, como fue en aquel 2010, antes de asumir, que me dice ‘tenés que conocer a alguien que va a tener futuro, que va a ser intendente de Canelones. Y ese amigo era Don Alberto Perdomo”, contó. Además, agradeció la presencia del expresidente Lacalle Herrera y lo reconoció como “de los ciudadanos que más veces debe haber venido a Florida”.

También recordó y agradeció a Lacalle Pou, a Topolansky y a Argimón.

“Hace 15 años, cuando asumí acá, Florida tenía dificultades laborales, pero el frigorífico estaba con transición y con problemas, pero la curtiembre activa, en clave cooperativa, la lanera pujante, la zona franca a full. Hoy no tenemos curtiembre, lanera, hoy tenemos el frigorífico en vías de, ojalá con un nuevo dueño se destrabe y abra de nuevo. Y obviamente hay una dificultad de trabajo, por asuntos externos, porque el cuero no es lo mismo hace 15 años que ahora, que casi no vale nada, y las curtiembres están en proceso de cierre, salvo excepciones. El tema de la lana, parecida. El dato objetivo, en la capital del departamento, es que hay un problema de trabajo y empleo muy importante”, señaló y aseguró que son los temas que estarán “en coordinación” con el gobierno nacional.

En esa línea, afirmó que los temas tecnológicos “no deben ser ajenos” a “un departamento tradicionalmente agroexportador”.

“La asimetría que existe para desarrollar el interior, hay que fomentar esa inversión, ese desarrollo, que no es por la variable de población, que sabemos que está en el área metropolitana, sino por la variable territorio. Y creo que ahí hay todo un tema -por encima de las diferencias que podamos tener, políticas e ideológicas- a atacar”, señaló sobre la pérdida de población rural y en el interior del país.

“Clave país, porque no es por Florida, es por las desigualdades que estamos viendo desde el punto de vista poblacional, territorial”, afirmó.

Planteó como un desafío “la caminería interna de los departamentos, que no aguantan la presión de los tonelajes, que son producción no generada en el departamento”. “Hay que tener un sistema nacional vial diferente para el futuro”.