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NORTEAMÉRICA 2026

Uruguay juega contra Cabo Verde desde las 19:00 horas: mirá el once inicial de Marcelo Bielsa

Uruguay deberá encontrar una solución a la falta de eficacia, tras necesitar 27 tiros para marcar un tanto contra Arabia Saudita.

Hinchas celestes en Miami. Foto: Foco UY

Hinchas celestes en Miami. Foto: Foco UY

AFP

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La Selección Uruguaya juega este domingo desde las 19:00 horas contra Cabo Verde.

El partido, el segundo de la Celeste y de los caboverdianos en este Mundial 2026 en Norteamérica, es en el estadio Miami Gardens.

En los alrededores, hinchas de Uruguay se concentraban desde este sábado. Esperan un resultado que permita al equipo de Marcelo Bielsa avanzar a la siguiente fase.

Pelota del Mundial 2026. Foto: AFP
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El resultado anterior terminó en 1 a 1 ante Arabia Saudita. Cabo Verde había empatado sin goles ante España, que este domingo más temprano le ganó 4 a 0 al primer rival de la Celeste en el grupo.

Uruguay deberá encontrar una solución a la falta de eficacia, tras necesitar 27 tiros para marcar un tanto contra Arabia Saudita.

Con el partido de las 13:00 horas, el grupo H quedó con España en primera posición, Uruguay en segunda, Arabia Saudita en tercera y Cabo Verde en cuarto lugar. Resta ver cómo sale la Celeste con los caboverdianos para volver a repasar el cuadro de posiciones.

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El 11 de Bielsa

Fernando Muslera, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria, Manuel Ugarte, Federico Valverde (C), Rodrigo Bentancur, Agustín Canobbio, Maximiliano Araújo, Federico Viñas.

Los suplentes son Sergio Rochet, Santiago Mele, José María Giménez, Matías Viña, Joaquín Piquerez, Santiago Bueno, Emiliano Martínez, Nicolás de la Cruz, Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Rodrigo Zalazar, Darwin Núñez y Rodrigo Aguirre.

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FUENTE: Con información de AFP

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