Uno de cada diez estudiantes de 13 a 15 años consume actualmente algún producto de tabaco

Uno de cada diez estudiantes de 13 a 15 años consume actualmente algún producto con o sin humo de tabaco o lo ha hecho en los últimos 30 días, según los resultados de Uruguay de la encuesta mundial sobre tabaco en jóvenes presentados este viernes por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

El relevamiento realizado entre setiembre y octubre de 2025 a casi 3.000 estudiantes indicó que el 26,6% de los consultados consumió alguna vez algún producto de tabaco. Además, el 26,4% de los estudiantes que nunca consumió tabaco está predispuesto a hacerlo en el futuro de consumirlo en el futuro.

Un tercio de los adolescentes consultados usó alguna vez un cigarrillo electrónico, con una prevalencia mayor de las mujeres sobre los varones. El 65% empezó a usarlo porque un amigo o familiar lo usaba, el 41% por curiosidad y 14% por estar estar disponibles en sabores que le gustan.

Cuatro de cada diez fumadores actuales tiene algún signo de dependencia del tabaco y el 55% de ellos intentó dejar de fumar durante el último año. MSP_PRESENTACION_ENCUESTA_MUNDIAL_SOBRE_TABACO_EN_JOVENES

Temas de la nota estudiantes

Tabaco

cigarrillos