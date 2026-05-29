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ENCUESTA DEL MSP

Uno de cada diez estudiantes de 13 a 15 años consume actualmente algún producto de tabaco

Cuatro de cada diez fumadores actuales tiene algún signo de dependencia del tabaco y el 55% de ellos intentó dejar de fumar durante el último año.

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Uno de cada diez estudiantes de 13 a 15 años consume actualmente algún producto con o sin humo de tabaco o lo ha hecho en los últimos 30 días, según los resultados de Uruguay de la encuesta mundial sobre tabaco en jóvenes presentados este viernes por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

El relevamiento realizado entre setiembre y octubre de 2025 a casi 3.000 estudiantes indicó que el 26,6% de los consultados consumió alguna vez algún producto de tabaco. Además, el 26,4% de los estudiantes que nunca consumió tabaco está predispuesto a hacerlo en el futuro de consumirlo en el futuro.

Un tercio de los adolescentes consultados usó alguna vez un cigarrillo electrónico, con una prevalencia mayor de las mujeres sobre los varones. El 65% empezó a usarlo porque un amigo o familiar lo usaba, el 41% por curiosidad y 14% por estar estar disponibles en sabores que le gustan.

se recibieron 66 estudiantes de la utec fray bentos, entre ellos la primera ingeniera biomedica de esta universidad
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Se recibieron 66 estudiantes de la Utec Fray Bentos, entre ellos la primera ingeniera biomédica de esta universidad

Cuatro de cada diez fumadores actuales tiene algún signo de dependencia del tabaco y el 55% de ellos intentó dejar de fumar durante el último año.

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