Una mujer salió a pasear a su perro y fue atropellada por el conductor de una camioneta que escapó: está grave

Foto: Subrayado.

Una mujer de 27 años se encuentra internada grave pero estable en una mutualista, luego de que este martes fuera atropellada por el conductor de una camioneta que se encuentra prófugo.

El choque fue sobre las 19:40 horas en Paso Escobar y Camino de los Horneros (Canelones). El novio dijo a la Policía que ambos salieron a pasear a sus perros, que la camioneta pasó por el lugar y atropelló a la mujer, que fue derivada a un centro de salud en estado grave.

En la mañana de este miércoles la Policía de Canelones informó, en base a un nuevo parte médico, que la víctima sigue internada grave pero estable.

El fiscal del caso, Ignacio Montedeocar, ordenó a la Policía relevar cámaras y testigos, e identificar al vehículo y al conductor, que en la mañana de este miércoles continuaba prófugo. En la escena del atropellamiento trabajó la Policía Científica.

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