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Josema Giménez sorprendido por ausencia de Nández y muy enojado con quienes lo critican: "Que vengan y me lo digan"

Este sábado llegó a Uruguay Josema Giménez y en el aeropuerto habló con la prensa. Se mostró sorprendido por la decisión de Bielsa de no convocar a Nández y apuntó contra quienes criticaron a su compañero.

Josema Giménez en la Copa América. Foto: AFP

Josema Giménez en la Copa América. Foto: AFP

Josema Giménez llegó este sábado a Uruguay para sumarse a la Selección y al ser consultado por la ausencia de Nahitan Nández (decisión del DT Marcelo Bielsa) el defensa se mostró sorprendido y enojado.

“La verdad es que me sorprendió muchísimo”, dijo el capitán de la Celeste (cuando juega) sobre la decisión de Bielsa de excluir a Nández.

“Jode y molesta mucho escuchar barbaridades por ahí”, agregó sobre los comentarios acerca de que Nández era conflictivo, que estaba a la cabeza de las críticas a Bielsa o que no “metió” como debía en la Copa América.

Bielsa. Foto: AFP
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“Decir barbaridades como las que se dijeron me enoja muchísimo”, comentó Giménez, y agregó: “Que vengan y me lo digan y en dos minutos les hago pedir disculpas públicamente”.

“Me parece una falta total de respeto. Si tienen algo para decir de algún compañero que vengan a decírmelo a mi, nos sentamos a charlar y en dos minutos terminan pidiendo disculpas”, insistió, según las declaraciones que recogió, entre otros, Espectador Deportes.

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