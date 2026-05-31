Video: Marcelo Bielsa dio a conocer la lista de futbolistas convocados para el Mundial 2026

El técnico argentino Marcelo Bielsa dio este domingo la lista de los futbolistas convocados para el Mundial 2026.

A través de un video, la AUF presentó a los 26 jugadores:

Defensas: José María Giménez, Sebastián Cáceres, Matías Viña, Ronald Araujo, Joaquín Piquerez, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria, Santiago Bueno y Guillermo Varela.

Volantes: Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Rodrigo Zalazar, Giorgian de Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Emiliano Martínez.

Delanteros: Brian Rodríguez, Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo, Agustín Canobbio, Federico Viñas y Rodrigo Aguirre.

Embed 26 jugadores y el sueño de un pueblo celeste pic.twitter.com/FeEavWWlD1 — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

Este sábado llegó al Complejo Celeste Josema Giménez y este domingo Rodrigo Aguirre, completando la lista.

La ausencia polémica es la de Nahitan Nández, por decisión del entrenador, algo que sorprendió a todos los integrantes de la Selección, en particular a los referentes.