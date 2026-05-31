El técnico argentino Marcelo Bielsa dio este domingo la lista de los futbolistas convocados para el Mundial 2026.
Video: Marcelo Bielsa dio a conocer la lista de futbolistas convocados para el Mundial 2026
La Selección Uruguaya de Fútbol publicó en redes sociales un video para presentar a los 26 convocados por el técnico argentino.
A través de un video, la AUF presentó a los 26 jugadores:
Arqueros: Sergio Rochet, Fernando Muslera y Santiago Mele.
Defensas: José María Giménez, Sebastián Cáceres, Matías Viña, Ronald Araujo, Joaquín Piquerez, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria, Santiago Bueno y Guillermo Varela.
Volantes: Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Rodrigo Zalazar, Giorgian de Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Emiliano Martínez.
Delanteros: Brian Rodríguez, Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo, Agustín Canobbio, Federico Viñas y Rodrigo Aguirre.
Este sábado llegó al Complejo Celeste Josema Giménez y este domingo Rodrigo Aguirre, completando la lista.
La ausencia polémica es la de Nahitan Nández, por decisión del entrenador, algo que sorprendió a todos los integrantes de la Selección, en particular a los referentes.
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