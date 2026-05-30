Camioneta circulaba a contramano por ruta 2 y chocó con un camión de frente: un lesionado grave

Camioneta circulaba a contramano por ruta 2 y chocó con un camión de frente. Foto: Policía Caminera.

El conductor de una camioneta, un hombre de 42 años, sufrió lesiones graves al chocar de frente con un camión este sábado de mañana, en el kilómetro 182,7 de la ruta 2, en Florencio Sánchez, Colonia.

El accidente ocurrió cuando la camioneta circulaba a contramano (ver foto), informó Policía Caminera. En el lugar había una espesa niebla.

El conductor herido fue trasladado por una ambulancia a Cardona y de ahí a Rosario.

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El camionero, un hombre de 72 años, no sufrió lesiones. Se le realizó el examen de alcohol en sangre y dio cero (negativo).

La ruta fue cortada al tránsito.