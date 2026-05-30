El conductor de una camioneta, un hombre de 42 años, sufrió lesiones graves al chocar de frente con un camión este sábado de mañana, en el kilómetro 182,7 de la ruta 2, en Florencio Sánchez, Colonia.
Camioneta circulaba a contramano por ruta 2 y chocó con un camión de frente: un lesionado grave
El accidente de tránsito grave ocurrió en el kilómetro 182 de la ruta 2, en Florencio Sánchez. La camioneta iba a contramano y chocó con el camión de frente.
El accidente ocurrió cuando la camioneta circulaba a contramano (ver foto), informó Policía Caminera. En el lugar había una espesa niebla.
El conductor herido fue trasladado por una ambulancia a Cardona y de ahí a Rosario.
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El camionero, un hombre de 72 años, no sufrió lesiones. Se le realizó el examen de alcohol en sangre y dio cero (negativo).
La ruta fue cortada al tránsito.
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