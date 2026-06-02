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Una mujer herida

Taxista chocó a una camioneta que a su vez impactó con autos estacionados en Cordón

La conductora de la camioneta que fue chocada resultó herida y fue trasladada a un centro de salud. Primeras informaciones que maneja la Policía es que el taxista cruzó semáforo en rojo.

La conductora de la camioneta resultó herida y fue derivada a un centro de salud.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Un accidente de tránsito entre un taxi y una camioneta ocurrió a primera hora de la mañana de este martes en el barrio Cordón. Tras el impacto, el segundo vehículo chocó a tres autos que estaban estacionados.

Según información policial brindada a Subrayado, el taxista cruzó el semáforo en rojo y chocó a la camioneta. En consecuencia, la conductora de este último vehículo resultó con politraumatismos y fue derivada a un centro de salud para su atención.

A media mañana de este martes, los vehículos involucrados continuaban en la escena. El caso fue derivado a policía de zona operacional I y la Fiscalía.

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