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    Florida

    Un hombre murió y otro se encuentra grave tras intoxicarse en su lugar de trabajo, en una zona rural

    Los dos trabajadores realizaban tareas de cosecha y al finalizar la jornada dormían en una vivienda ubicada en un lugar cercano. Inhalaron monóxido de carbono mientras dormían.

    trabajadores

    Un hombre murió y otro permanece internado en estado grave, luego de sufrir una intoxicación en su lugar de trabajo en una zona rural.

    El accidente laboral que terminó con la vida de un hombre de 44 años de edad y dejó a otro de 27 años en CTI, sucedió en Paraje Costas del Yi, jurisdicción de las Seccional de 13ª de la localidad de Goñi, en el límite de los departamentos de Florida y Durazno.

    La policía fue al lugar junto con personal de una emergencia médica, constataron la presencia de los dos hombres, trabajadores rurales, uno de ellos no presentaba signos vitales y el otro en estado muy delicado.

    Según supo Subrayado, la inhalación de monóxido de carbono mientras dormían habría sido la causa de este hecho.

    Los dos trabajadores realizaban tareas de cosecha y al finalizar la jornada dormían en una vivienda ubicada en un lugar cercano.

    Personal policial, médico forense y Fiscalía continúan trabajando en el lugar para esclarecer las posibles causas de este hecho fatal, donde se esperan resultados de los análisis que se realizaron a las dos personas, y también la pericia de los elementos de la vivienda, que pueden haber sido la causante de este fatal accidente.

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