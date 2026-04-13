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POLICÍA CAMINERA

Un hombre atropellado cuando cruzaba la Interbalnearia y otro accidente en Rivera con dos heridos

El hombre atropellado en ruta Interbalnearia tiene 46 años y fue trasladado al Clínicas. En Rivera chocaron dos autos por alcance tras una maniobra para doblar. Dos personas sufrieron heridas importantes.

Un hombre atropellado en ruta Interbalnearia. Foto: Policía Caminera.

Un hombre atropellado en ruta Interbalnearia. Foto: Policía Caminera.

Uno de los autos involucrado en el accidente por alcance en Rivera. Foto: Policía Caminera.

Uno de los autos involucrado en el accidente por alcance en Rivera. Foto: Policía Caminera.

Dos siniestros de tránsito graves ocurrieron el domingo, uno en Canelones y otro en Rivera.

El primero se registró en el kilómetro 44 de la ruta Interbalnearia, en la zona del balneario Argentina, minutos después de la hora 19.

De acuerdo al informe de Policía Caminera, un auto que circula de este a oeste embiste a un hombre que cruzaba la ruta de norte a sur.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. 
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Según este informe primario, el peatón, de 46 años, fue diagnosticado como: “politraumatizado, aliento alcohólico, herida cortante en región occipital, TEC con pérdida de conocimiento". Fue trasladado al hospital de Clínicas.

“El auto era conducido por una mujer de 37 años que resultó ilesa, espirometría resultado cero”, agrega el informe de Caminera.

Rivera

En el kilómetro 494 de la ruta 5, en Rivera, chocaron dos autos por alcance (de atrás) que circulaban en el mismo sentido.

Ocurrió a las 19:45 cuando el auto que iba adelante intentó girar a la izquierda. “El primer auto, que intenta realizar el giro, era conducido por un hombre de 49 años, se le diagnosticó: politraumatizado con pérdida de conocimiento y amnesia del episodio”. Fue trasladado al hospital de Rivera.

En este auto iba como acompañante una mujer de 47 años a la que se le diagnostica: “politraumatizada grave", también trasladada al hospital de Rivera.

El segundo vehículo era conducido por un hombre de 46 años, que resulta ileso. El examen de alcohol en sangre dio cero.

En este vehículo iban como acompañantes una niña de 12 años y otra mujer de 39, que “en primera instancia no revisten lesiones de entidad”, informa Policía Caminera.

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Uno de los autos involucrado en el accidente por alcance en Rivera. Foto: Policía Caminera.

Uno de los autos involucrado en el accidente por alcance en Rivera. Foto: Policía Caminera.

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