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INFORME POR ALERTA ROJA

Un hombre de 49 años falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en un centro de evacuación del Sinae

Había ingresado al polideportivo de la Escuela Nacional de Policía a las 00:27 horas del martes 26 de mayo trasladado por personal del PADO. Este jueves, se descompensó, sufrió un paro y, pese a las maniobras de reanimación, falleció.

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Un hombre de 49 años falleció este jueves de tarde mientras se encontraba alojado en el centro de evacuación del polideportivo de la Escuela Nacional de Policía, informó el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) en su informe diario por la alerta roja por frío extremo para atender a personas que viven en la calle.

El hombre había ingresado al centro de evacuación a las 00:27 horas del martes 26 de mayo tras ser trasladado desde la calle por personal policial en un móvil del PADO. Sobre las 15:15 horas sufrió una descompensación y fue atendido por personal médico en el lugar. Sufrió un paro cardiorrespiratorio y comenzaron a realizarle maniobras de reanimación avanzada.

Dos equipos médicos intervinieron en la atención con el apoyo de una ambulancia especializada, pero tras los múltiples intentos por salvarle la vida, a las 16:39 horas se constató el fallecimiento del paciente.

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Hallan el cuerpo de un hombre desmembrado cerca de San Luis, en Canelones

En la noche del miércoles 27 y la madrugada del jueves 28, se asistió un total del 3.549 personas: 2.448 en Montevideo y 1.101 en el interior.

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