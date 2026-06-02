"Tuvimos que tirarnos al piso": otra balacera en zona de Manga, donde constatan ausentismo escolar este martes

Vecinos preocupados por la movilidad de los niños hacia los centros educativos.

Vecinos del barrio Los Sueños, en Manga, reportaron nuevas ráfagas de disparos en la noche de este lunes, luego de que, en la tarde, balearon a un niño de 10 años que permanece internado en cuidados intermedios, fuera de peligro.

Ese tiroteo inicial fue entre delincuentes, en el barrio Capra. En la noche, se escucharon más de 100 disparos, dijo una vecina que relató a Subrayado que tuvo que en su casa tuvieron que tirarse al suelo y alejarse de las ventanas porque las detonaciones se escuchaban muy cerca. “Fue horrible. Yo estaba con mi nieto, se asustó, tuvimos que tirarnos al piso”, señaló Carmen, quien llevó a su nieto a la escuela este martes.

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Jimena, madre de un niño que asiste al jardín del barrio, pidió “seguridad para los niños y para las familias”. “Es una zona complicada, no hay seguridad. No sabés si vas a volver a tu casa”, lamentó.

Sostuvo que el tiroteo del lunes de tarde “fue una desgracia con suerte” y criticó que no se observa patrullaje. Manifestó preocupación por la movilidad de los niños hacia los centros educativos.

“Mi hijo tiene que ser libre, tiene que venir a la escuela porque tiene el derecho”, indicó al ser consultada sobre la asistencia del menor a clase.

En el lugar está la Escuela N.° 308 y el jardín de infantes N.° 410, además de un CAIF. Según supo Subrayado, padres reportaron a las direcciones y maestros que no pudieron dormir, que lo hicieron de forma interrumpida por las balaceras. Se constataron varias inasistencias.