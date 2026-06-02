Reiterados robos en un CAIF y un centro juvenil de Los Bulevares dejaron sin clases a más de 150 niños y jóvenes

Más de 150 niños y jóvenes no pudieron asistir a clases por el corte de suministro eléctrico.

Más de 150 niños y jóvenes que concurren a un CAIF y a un centro juvenil de Los Bulevares se vieron afectados por un nuevo robo ocurrido durante la madrugada del domingo, cuando delincuentes ingresaron al predio ubicado sobre la calle Ideario Artiguista y robaron cables subterráneos de cobre que transmiten energía eléctrica.

A raíz del robo, ambas instituciones quedaron sin suministro eléctrico y los menores no pudieron asistir ni el lunes ni el martes.

El CAIF atiende a 118 niños de entre 0 y 3 años, mientras que el centro juvenil trabaja con unos 50 adolescentes de entre 12 y 17 años.

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Ante la situación, los trabajadores del CAIF se organizaron en grupos para concurrir a los hogares de los niños y entregarles las viandas previstas.

Según indicaron desde las instituciones, no es la primera vez que son víctimas de robos. En ocasiones anteriores también les hurtaron equipos exteriores de aire acondicionado.

Los responsables hicieron la denuncia en la seccional 23 y reclaman seguridad en la zona. El predio cuenta con cámaras de vigilancia, pero quedaron fuera de funcionamiento al cortarse la energía, por lo que no registraron el momento del robo. La Policía busca imágenes de cámaras ubicadas en los alrededores.

Este martes el lugar recuperó el suministro eléctrico. UTE realizó una inspección y determinó que no existen riesgos en la instalación, mientras que los centros contrataron a un electricista para completar los trabajos necesarios y normalizar el funcionamiento.

Los delincuentes roban los cables para vender el cobre.