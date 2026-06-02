Diputado colorado cuestiona omisión de Orsi de informar sobre camioneta donada que usó para pagar la nueva

El diputado colorado Felipe Schipani aseguró que la camioneta donada en campaña electoral no fue a Orsi, sino al Frente Amplio, y cuestionó cómo se incorporó ese vehículo al patrimonio del presidente.

Esa camioneta donada fue utilizada por Orsi como parte del pago en la compra de su nueva camioneta, realizada pocos días antes de asumir la Presidencia con un descuento de 25.000 dólares.

Ese dato no fue informado por el presidente en el video que grabó y publicó el lunes de tarde, donde sí indicó que como parte del pago de la nueva camioneta entregó al concesionario la que ya tenía desde el año 2020.

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Schipani reclamó este martes que el presidente Orsi brinde toda la información correcta sobre la compra de su nueva camioneta y cómo la pagó, al tiempo que dijo que cursará un pedido de informes a la Corte Electoral.

El diputado sostiene que en la rendición de cuentas que el Frente Amplio presentó ante la Corte Electoral con los ingresos y gastos de la campaña electoral, la camioneta donada no figura como enviada al presidente, sino al Frente Amplio.

En la declaración jurada del presidente Orsi, la camioneta que compró poco antes de asumir aparece con un valor de mercado de 79.000 dólares, pero la factura de compra que presentó es por 54.000 dólares.

El descuento de 25.000 dólares y el uso de la camioneta donada para la campaña electoral como parte de pago, es lo que cuestiona y critica la oposición.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) recibió denuncias anónimas sobre este caso para que se pronuncie sobre la conducta del mandatario al respecto.

Orsi dijo el lunes que si un organismo de contralor indica que estuvo mal aceptar el descuento, pagará la diferencia.