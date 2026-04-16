"Soy inocente", declaró ante el tribunal el médico de Diego Maradona imputado por su muerte

"Soy inocente", clamó el neurocirujano que atendía a Diego Maradona cuando falleció en 2020, en su declaración este jueves en el nuevo juicio en Argentina por la muerte del ídolo, en el cual está imputado junto a otros seis profesionales de la salud.

Se trata de la primera declaración en este segundo juicio por la muerte de Maradona, luego de que el primero fuera anulado el año pasado en medio de un escándalo por la participación de una jueza en un documental clandestino sobre el proceso.

"Quiero decir que soy inocente y que lamento mucho su muerte", dijo Leopoldo Luque, que encabezaba el equipo médico del astro mientras se reponía bajo internación domiciliaria de una cirugía de la cabeza cuando falleció a causa de una crisis cardiorrespiratoria y un edema pulmonar.

Luque, al igual que los otros imputados, está acusado de homicidio con dolo eventual, figura que implica que eran conscientes de que sus acciones podían ocasionar la muerte. El delito prevé penas de hasta 25 años de prisión. Todos claman inocencia y limitan su responsabilidad al rol que cumplían dentro del equipo de salud.

"Yo lo quería mucho, lo amaba, era mi ídolo y mi amigo", dijo Luque, con la voz entrecortada por la emoción, durante su segunda exposición del día, que solicitó luego de que la querella reprodujera una serie de mensajes de texto y de audios entre él y un asistente de Maradona previos a la muerte del ídolo.

El neurocirujano de 44 años dijo que conocía a Maradona desde 2016 y afirmó que nunca cumplió un rol de médico clínico, para lo cual habían buscado a otra persona durante la internación domiciliaria. Luque dijo que solía visitar al ídolo "en calidad, muchas veces, de alguien que lo quiere y se preocupa por él".

A media tarde finalizó la audiencia, que estuvo cargada de discusiones y llamadas de atención por parte del tribunal a las partes a las que acusó de entorpecer el debate con gritos y reclamos: "Es imposible pararlos como nenes todo el tiempo, no se puede trabajar así", dijo el juez que preside el tribunal, Alberto Gaig.