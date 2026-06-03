Murió Pablo Cánepa, impulsor de la ley de Muerte Digna; tenía 39 años y una enfermedad irreversible

Murió Pablo Cánepa, impulsor de la ley de Muerte Digna en Uruguay; tenía 39 años y una enfermedad rara e irreversible.

Él y su familia fueron activos impulsores de la aprobación de la ley de Eutanasia.

El nombre de Pablo Cánepa salió del anonimato a mediados del 2025, cuando el Parlamento debatía la aprobación de dicha ley.

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Pablo había manifestado su deseo de morir y a pesar del dolor que implicaba asumir la posibilidad de su partida, su familia lo acompañó en el deseo.

El joven era diseñador gráfico. Su familia lo describe como un hombre creativo, fanático de Nacional, que disfrutaba las salidas con amigos y la libertad.

En 2022, tuvo una afectación en el cerebelo, sin causa ni cura aparente, que le cambió la vida para siempre. En pocos meses quedó inmóvil, postrado en una cama.

Con su mente intacta pero su cuerpo ausente, manifestó su deseo de morir.

La noticia de su muerte fue informada por su hermano Eduardo, quien difundió un sentido mensaje a través de las redes sociales de Pablo.

"Rodeado del amor de su familia y amigos, Pablo partió ayer de este mundo. Se despidió con el humor que lo caracteriza hasta sus últimos minutos. Lo vamos a extrañar mucho", escribió.

Además del mensaje, compartió un video homenaje que recorre momentos y afectos de su vida.