Trump da a Irán 48 horas para llegar a acuerdo sobre Ormuz o EEUU desatará el "infierno"

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con desatar un "infierno" si Irán no llega a un acuerdo en 48 horas para abrir el estrecho estratégico de Ormuz, una vía marítima crucial bloqueada por Irán, donde los bombardeos alcanzarán una zona cercana a una planta nuclear.

El canciller iraní previene que los efectos de cualquier lluvia radiactiva los sufrirían con mayor intensidad los países vecinos del Golfo.

La guerra estalló el 28 de febrero, con unos ataques de Israel y Estados Unidos en Irán que mataron al guía supremo Alí Jamenei y que acarrearon una campaña de bombardeos de la república islámica en Oriente Medio, que han tenido repercusiones en la economía global.

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Irán ha respondido con ataques contra infraestructuras de aliados de Estados Unidos en el Golfo, además de prácticamente bloquear el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial por la que solía transitar un 20% de los hidrocarburos consumidos a nivel mundial.

Este sábado, Trump, dijo que Irán tiene 48 horas para llegar a un acuerdo sobre la reapertura del estrecho estratégico o se enfrentará a un "infierno".

"Recuerden cuando le di a Irán diez días para CERRAR UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ", escribió Trump en Truth Social, en referencia a su ultimátum emitido el 26 de marzo.

"El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos", dijo el presidente, y añadió: "¡Gloria a DIOS!".