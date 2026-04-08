Tres detenidos, 20 celulares y varias armas incautadas luego de ocho allanamientos en Flor de Maroñas

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Detención de uno de los sospechosos en Flor de Maroñas.

Allanamientos en Flor de Maroñas este miércoles.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos hizo ocho allanamientos en Flor de Maroñas, en Montevideo, en la mañana de este miércoles.

Los procedimientos fueron realizados a partir de investigaciones por homicidios, disparos y otros delitos registrados en la zona.

Los operativos fueron en inmediaciones de la calle Pantaleón Pérez y terminaron con tres personas detenidas: dos hombres de 21 y 20 años y una mujer de 26, supo Subrayado. Dos de ellos tienen anotaciones como menores.

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detenidos-allanamientos-flor-de-maroñas-fotoeuge Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Detención de uno de los sospechosos en Flor de Maroñas.

Además, la Policía incautó una veintena de celulares, tres pistolas, un arma larga y un ladrillo de pasta base.

En el detalle de lo incautado figuran 19 celulares, cerca de 50 municiones, tres pistolas, un subfusil, siete cargadores —dos de ellos extensibles—, sustancia amarillenta, sustancia blanca, marihuana, chapas de motos y libretas.