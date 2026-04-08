RECIBÍ EL NEWSLETTER
Investigaciones

Tres detenidos, 20 celulares y varias armas incautadas luego de ocho allanamientos en Flor de Maroñas

Los operativos del Departamento de Homicidios se realizaron en la zona de Pantaleón Pérez tras investigar homicidios, disparos y otros delitos en el barrio.

Allanamientos en Flor de Maroñas este miércoles.

detenida-allanamiento-flor-de-maroñas
Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Detención de uno de los sospechosos en Flor de Maroñas.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Detención de uno de los sospechosos en Flor de Maroñas.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos hizo ocho allanamientos en Flor de Maroñas, en Montevideo, en la mañana de este miércoles.

Los procedimientos fueron realizados a partir de investigaciones por homicidios, disparos y otros delitos registrados en la zona.

Los operativos fueron en inmediaciones de la calle Pantaleón Pérez y terminaron con tres personas detenidas: dos hombres de 21 y 20 años y una mujer de 26, supo Subrayado. Dos de ellos tienen anotaciones como menores.

nos pego fuerte, dijo el intendente francisco legnani sobre el impacto del temporal en canelones
Seguí leyendo

"Nos pegó fuerte", dijo el intendente Francisco Legnani sobre el impacto del temporal en Canelones
detenidos-allanamientos-flor-de-maroñas-fotoeuge
Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Detención de uno de los sospechosos en Flor de Maroñas.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Detención de uno de los sospechosos en Flor de Maroñas.

Además, la Policía incautó una veintena de celulares, tres pistolas, un arma larga y un ladrillo de pasta base.

En el detalle de lo incautado figuran 19 celulares, cerca de 50 municiones, tres pistolas, un subfusil, siete cargadores —dos de ellos extensibles—, sustancia amarillenta, sustancia blanca, marihuana, chapas de motos y libretas.

Temas de la nota

Lo más visto

Triple advertencia por vientos fuertes y persistentes. Imagen de archivo. 
Comienza a regir a las 21:00 horas

Triple advertencia por vientos fuertes y persistentes que pueden alcanzar rachas de 90 km/h en algunas zonas
AVISO ESPECIAL

Inumet actualiza aviso especial por tormentas, lluvias abundantes, vientos fuertes y oleaje
INUMET

Advertencia amarilla por lluvias abundantes y tormentas en varias zonas del país
"VIVIR EN CALLE NO ES UNA OPCIÓN", dijo Orsi

Orsi sobre personas en la calle: "Estamos reconociendo que la magnitud del problema es superior a lo que suponíamos"
8 de octubre y ex propios

Ómnibus y bicicleta chocaron en la noche y más de 18 horas después los vehículos siguen en el lugar; hubo atasco importante

Te puede interesar

Hace años que pedimos ayuda para cortar y sacar el árbol, dice la hija de la mujer herida por la caída de un árbol video
FLOR DE MAROÑAS

"Hace años que pedimos ayuda para cortar y sacar el árbol", dice la hija de la mujer herida por la caída de un árbol
Flor de Maroñas: un árbol cayó sobe dos casas y dejó a cuatro personas atrapadas entre los escombros. Foto: Subrayado.
EN FLOR DE MAROÑAS

Flor de Maroñas: un árbol cayó sobre dos casas y dejó a cuatro personas atrapadas entre los escombros
Nos pegó fuerte, dijo el intendente Francisco Legnani sobre el impacto del temporal en Canelones video
DESTROZOS EN ÁRBOLES; COLUMNAS Y TECHOS

"Nos pegó fuerte", dijo el intendente Francisco Legnani sobre el impacto del temporal en Canelones

Dejá tu comentario