Tres Cruces inicia una nueva ampliación comercial con una inversión de US$ 16 millones

Con más de 20.800.000 personas que recorren sus instalaciones cada año y consolidado como el shopping con mayor venta por metro cuadrado en Uruguay, Tres Cruces da un nuevo paso en su proceso de crecimiento con nuevas ampliaciones.

El proyecto contempla la expansión de 1.023 m2 en dos niveles con acceso por la calle Dr. Salvador Ferrer Serra, donde se instalará la marca de moda internacional Kiabi.

Paralelamente, se desarrollarán 2.928 m2 en cuatro niveles sobre la calle Goes, con la llegada de la marca de deportes Decathlon, el gimnasio Smart Fit, y la marca JYSK, empresa danesa especializada en muebles y artículos para el hogar.

La inversión se compone de obras de estructura del shopping del orden de U$S 11.300.000 y de inversión de las marcas ene decoración y equipamiento del orden de U$S 4.400.000. Por lo tanto, la inversión total prevista es del orden de U$S 16.000.000 más impuestos.

Las obras, que demandarán entre 11 y 12 meses de ejecución, están a cargo de la constructora MTA y requerirán la participación de unos 100 operarios en diferentes etapas. Una vez finalizadas, se espera que la ampliación genere algo más de 100 nuevos puestos de trabajo directos, contribuyendo al dinamismo del mercado laboral y al desarrollo económico del país.

Además de la ampliación comercial, el complejo avanza en la construcción de una planta fotovoltaica de 1,4 MW, equipada con 2.415 paneles solares en una superficie de 6.244 m2, lo que le permitirá autoabastecerse de energía renovable y reducir su huella de carbono.

“Este proyecto refuerza nuestro compromiso a largo plazo con quienes nos visitan a diario. Trabajamos para proyectar a Tres Cruces como un espacio integral de movilidad, comercio y servicios, donde la innovación y la sostenibilidad marcan la hoja de ruta”, señaló Marcelo Lombardi, gerente general de Tres Cruces.

Tres Cruces reafirma así su visión de generar espacios de encuentro que integren movilidad, comercio, servicios y sostenibilidad, aportando a la transformación positiva del sector y de la comunidad donde opera.