ANDA organizó charla sobre inteligencia artificial encabezada por Santiago Bilinkis

En una nueva edición de su ciclo “Charlas con valor”, ANDA organizó un encuentro junto al tecnólogo y divulgador Santiago Bilinkis para reflexionar sobre el impacto de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, el trabajo y los vínculos humanos. La actividad convocó a alrededor de 600 personas entre empresas, propietarios de inmuebles, agentes inmobiliarios, colaboradores, referentes académicos y actores vinculados al ámbito gubernamental y tecnológico.

La instancia se desarrolló en el marco de la propuesta de ANDA de generar espacios de intercambio y reflexión sobre los temas más relevantes de la actualidad, acercando a especialistas de distintas áreas a su comunidad.

La charla tuvo como eje principal analizar el impacto de la inteligencia artificial como avance tecnológico, pero también en la vida cotidiana, abordando cómo influye en el ámbito laboral, familiar e incluso en la forma de relacionarse.

“En ANDA tenemos como principal objetivo trabajar por el bienestar de las personas, promoviendo el encuentro y el desarrollo de conocimientos a través de lo presencial. Desde ese punto de vista, entendemos necesario profundizar en un tema tan actual como la inteligencia artificial, centrándonos en las infinitas posibilidades que brinda para el desarrollo, teniendo siempre una mirada profundamente humana”, señaló Yaninna Mella, Gerente General de ANDA.

Como punto de partida, Bilinkis abrió la charla consultando al público qué opinión tenía sobre la inteligencia artificial y de qué manera percibía su impacto en la vida cotidiana, encontrando en los resultados desconocimiento y temor por el tema. “Es muy importante hablar cada vez más de inteligencia artificial porque en cinco años va a cambiar todo y el futuro no nos puede tomar por sorpresa”, afirmó el especialista.

Asimismo, señaló que uno de sus principales objetivos es reducir el miedo que muchas personas sienten frente a esta tecnología. “Quiero que perdamos el miedo que nos impide acercarnos a esta herramienta, porque llegó para quedarse. Cualquiera puede usarla, es una de las tecnologías más fáciles de utilizar”, sostuvo Bilinkis.

Durante la exposición también abordó el debate sobre la verdad y la desinformación en la era digital. “¿Quién tiene razón? No se sabe, y eso forma parte de la cuestión. Utilicen la inteligencia artificial para conocer distintas miradas. En lugar de buscar cuál es la correcta, construyan su propia verdad enriqueciendo su perspectiva con diferentes puntos de vista”, agregó.

Para concluir, expresó que “estamos ante el mayor cambio tecnológico de la historia de la humanidad, incluso más grande que internet o la revolución industrial. Ya no podemos seguir ignorándolo, debemos aprender a usar esta herramienta y aprovechar todo su potencial”.

Desde hace algunos años, ANDA impulsa este tipo de encuentros con el objetivo de aportar valor a quienes forman parte de la institución, poniendo el foco en las personas, sus vínculos y la comunidad. En 2025, el ciclo incluyó temáticas vinculadas a psicología positiva, adicciones y bullying, con la participación de referentes internacionales como Víctor Küppers, Gastón Pauls y Fernando Montero.

Sobre ANDA

ANDA es una asociación civil sin fines de lucro, 100% nacional, con autoridades locales y presencia en todo el país. Con más de 50 sucursales distribuidas en todo el país y la red más amplia de policlínicos odontológicos distribuidos en todo el territorio nacional, lo que permite brindar una atención cercana, personalizada y de calidad.

Más de 250.000 socios y sus familias eligen formar parte de ANDA. Cada socio, mediante una única cuota social, accede a servicios financieros, garantía de alquiler, servicio médico y odontológico, turismo, pago de pasividades, entre otros. En ANDA el aporte de cada afiliado genera beneficios colectivos y permite reinvertir la totalidad de las utilidades en la mejora de sus servicios.