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POLICÍA INVESTIGA

Tragedia familiar en Los Ángeles: un padre mató a sus hijos mellizos y se suicidó

La Policía informó que investiga el caso como un homicidio seguido de suicidio. Por el momento, las autoridades no han dado a conocer qué habría motivado el ataque.

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Un hombre de 37 años mató a tiros a sus hijos mellizos de 10 años y luego se quitó la vida dentro de una vivienda de Canoga Park, en Los Ángeles.

El hecho ocurrió durante una reunión familiar el domingo por la noche. Los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir una llamada de alerta poco después de las siete de la tarde.

Al llegar, los rescatistas encontraron sin vida al padre y a los dos niños. Las víctimas fueron identificadas como Joseph y Greysen Chavez.

La zona permaneció acordonada durante varias horas mientras detectives y peritos trabajaban para reconstruir lo ocurrido y recoger evidencias dentro de la vivienda.

Vecinos y familiares se mostraron conmocionados por la tragedia. Algunos aseguraron que no escucharon los disparos y recién advirtieron que algo ocurría cuando una gran cantidad de patrulleros y equipos de emergencia llegaron al lugar.

La investigación continúa mientras la comunidad intenta comprender las circunstancias que derivaron en una de las tragedias familiares más impactantes registradas en la zona durante los últimos meses.

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