"Todavía no hemos cruzado las agendas", dijo Lubetkin sobre la reunión de Orsi con Trump

La reunión entre Yamandú Orsi y Donald Trump espera por un cruce de agendas de ambos presidentes, afirmó este lunes el canciller Mario Lubetkin.

"Todavía no hemos cruzado las agendas", indicó el ministro de Relaciones Exteriores. Una posibilidad era que el encuentro ocurriera durante el Mundial, "pero allí no va a poder ser, seguimos trabajando con eso", agregó.

Lubetkin indicó que Orsi tiene la invitación del presidente de FIFA, Gianni Infantino, para ir al Mundial, pero que aún no definió si asistirá, como la inmensa mayoría de los mandatarios invitados. Infantino le pidió a Orsi que "junto a Uruguay, su presidente tiene que estar allí", dijo el canciller.

VISITA DE LEÓN XIV

Con respecto a la visita del papa León XIV a Uruguay, Lubetkin confirmó que una avanzada del Vaticano llegará al país en las próximas semanas para cerrar la agenda de la visita de Estado y confirmar las fechas.

La visita del papa a Uruguay "estuvo confirmada siempre", desde la reunión de Orsi y León XIV el 17 de octubre de 2025 en el Vaticano, "la pregunta era cuándo y con qué agenda". El canciller adelantó que en el segundo semestre del año se podría concretar la visita del presidente de Chile, José Antonio Kast, y de mandatarios de países asiáticos al país.