Bala perdida alcanzó ventana de vivienda donde dormía una madre y su bebé: "Si era en el día el desenlace podía haber sido otro", dijo la mujer

Una bala perdida impactó en el dormitorio de una vivienda de un complejo de ayuda mutua del barrio Nuevo París. El hecho ocurrió en horas de la madrugada, pero de tarde también había ocurrido un tiroteo.

La bala quedó entre la ventana y la persiana del dormitorio donde dormían una madre, de 27 años, y su bebé de 16 meses.

"Estábamos durmiendo ya con mi bebé, eran la una menos veinte más o menos de la madrugada, escuché un estallido zarpado que lo primero que hice fue mirar para la ventana, me di cuenta que no era piedra porque es difícil que traspase una persiana (...) quedé tiesa, no me quedé ni preocupada, quedé como media en shock, como que no había dimensionado lo que había sucedido hasta que me escribió un vecino si estaba bien que había escuchado ruido de vidrios, que antes había escuchado una balacera, yo no la había escuchado, estaba dormida", relató.

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Daniela llamó a la Policía y cuando llegaron los efectivos se dio cuenta que se trataba de una bala porque vio el agujero en la ventana. "Fue la persiana que la frenó, de no estar la persiana entraba. Rompe el vidrio y cae en el medio. Si era en el día y yo estaba caminando por acá con mi bebé en brazos, el desenlace podía haber sido otro", destacó.

Y añadió: "Hace poco le pasó a la vecina de al lado. Te deja con mucho miedo, entendemos que no hay solución de parte nuestra, no hay como resguardarnos (...) mucha impotencia y te saca las ganas de estar acá".