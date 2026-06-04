Sube la temperatura y de templado pasa a cálido, con lluvias aisladas, de acuerdo al pronóstico de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable, con ascenso de temperatura, de fresco en la mañana a templado y cálido en la tarde, con probables lluvias el viernes.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves comienza fría a fresca con cielo ligeramente nublado, observándose algunas neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde las temperaturas continúan en ascenso generando condiciones templadas en el sur y este y ligeramente cálidas en el norte con nubosidad variable.

El viernes tendremos una mañana fresca y húmeda con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá ligeramente cálida en el norte y templada en el resto del país, con pasaje de nubosidad hacia la noche inestabilizando la zona costera lo que puede generar algunas lluvias aisladas.

El sábado se espera una mañana fresca con cielo parcialmente nublado a nublado. En la tarde se mantendrá el tiempo ligeramente cálido en el norte y templado en el resto con abundante nubosidad, desmejorando hacia la noche por el norte. Jueves 4 Zona Norte: máxima 24º y mínima 14º Zona Sur: máxima 20º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 14º Viernes 5 Zona Norte: máxima 25º y mínima 14º Zona Sur: máxima 22º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 15º Sábado 6 Zona Norte: máxima 24º y mínima 14º Zona Sur: máxima 20º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 16º

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