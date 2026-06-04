Nubel Cisneros prevé tiempo inestable, con ascenso de temperatura, de fresco en la mañana a templado y cálido en la tarde, con probables lluvias el viernes.
Sube la temperatura y de templado pasa a cálido, con lluvias aisladas, de acuerdo al pronóstico de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé tiempo inestable, con ascenso de temperatura, de fresco en la mañana a templado y cálido en la tarde, con probables lluvias el viernes.
De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves comienza fría a fresca con cielo ligeramente nublado, observándose algunas neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde las temperaturas continúan en ascenso generando condiciones templadas en el sur y este y ligeramente cálidas en el norte con nubosidad variable.
El viernes tendremos una mañana fresca y húmeda con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá ligeramente cálida en el norte y templada en el resto del país, con pasaje de nubosidad hacia la noche inestabilizando la zona costera lo que puede generar algunas lluvias aisladas.
Comienza a subir la temperatura: frío de mañana y de templado a cálido de tarde
El sábado se espera una mañana fresca con cielo parcialmente nublado a nublado. En la tarde se mantendrá el tiempo ligeramente cálido en el norte y templado en el resto con abundante nubosidad, desmejorando hacia la noche por el norte.
Jueves 4
Zona Norte: máxima 24º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 20º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 14º
Viernes 5
Zona Norte: máxima 25º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 22º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 15º
Sábado 6
Zona Norte: máxima 24º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 20º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 16º
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