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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Sube la temperatura y de templado pasa a cálido, con lluvias aisladas, de acuerdo al pronóstico de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable, con ascenso de temperatura, de fresco en la mañana a templado y cálido en la tarde, con probables lluvias el viernes.

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Nubel Cisneros prevé tiempo inestable, con ascenso de temperatura, de fresco en la mañana a templado y cálido en la tarde, con probables lluvias el viernes.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves comienza fría a fresca con cielo ligeramente nublado, observándose algunas neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde las temperaturas continúan en ascenso generando condiciones templadas en el sur y este y ligeramente cálidas en el norte con nubosidad variable.

El viernes tendremos una mañana fresca y húmeda con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá ligeramente cálida en el norte y templada en el resto del país, con pasaje de nubosidad hacia la noche inestabilizando la zona costera lo que puede generar algunas lluvias aisladas.

comienza a subir la temperatura: frio de manana y de templado a calido de tarde
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Comienza a subir la temperatura: frío de mañana y de templado a cálido de tarde

El sábado se espera una mañana fresca con cielo parcialmente nublado a nublado. En la tarde se mantendrá el tiempo ligeramente cálido en el norte y templado en el resto con abundante nubosidad, desmejorando hacia la noche por el norte.

Jueves 4

Zona Norte: máxima 24º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 14º

Viernes 5

Zona Norte: máxima 25º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 15º

Sábado 6

Zona Norte: máxima 24º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 16º

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