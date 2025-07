Sigue estable en CTI el niño que se accidentó en el Gusanito Manzana; su padre tiene varias fracturas

En una comunicación enviadaeste domingo, la IMM señaló: "Lamentamos profundamente el accidente ocurrido en el Parque Rodó Infantil y estamos atentos a la evolución de las personas lesionadas. Apenas se conoció el hecho, el equipo de Convivencia Departamental de la IM concurrió al lugar y constató que la atracción contaba con habilitación vigente".

Y añadió: "El caso está ahora en la órbita de la justicia, y la IMM se mantiene a disposición de Fiscalía. De forma preventiva, el juego fue clausurado hasta que se aclaren las circunstancias".

Alex, uno de los operarios del Gusanito Manzana, habló con Subrayado y dijo que "es imposible que hayan fallado los dos sistemas de seguridad", en referencia al cinturón y a la barra de hierro. Y afirmó que la versión que manejan entre los trabajadores, es que el hombre puso en la falda a su hijo, con el juego en funcionamiento. Eso está prohibido.

Todas las personas, a bordo de los juegos, deben usar cinturón de seguridad y barra, se indica en los carteles del lugar. En particular, en el Gusanito Manzana, todos los menores de 6 años deben estar acompañados de un adulto, y no se permite que vayan en su falda.

Alex agregó que esta atracción no tiene un sistema de frenado de emergencia, sino que únicamente frena en la terminal, donde sube la gente. "Si te subís y me gritás: frenámelo, yo no lo puedo frenar. No hay un sistema de frenado de emergencia", señaló.