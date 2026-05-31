Siete allanamientos en barrio Cauceglia terminaron con dos detenidos, uno requerido por disparos, además de la incautación de droga

Siete allanamientos se llevaron a cabo este domingo en el barrio Cauceglia, al oeste de Montevideo, debido a las intensas balaceras que ocurrieron en los últimos días, incluso cerca de una escuela.

Información primaria indica que los efectivos lograron detener a 2 personas, una de ellas requerida por los disparos y la otra por droga y municiones, además de incautar un chaleco antibalas, 4 motos requeridas, droga (cogollos de marihuana) y cámaras.

En el lugar trabajó personal de Guardia Republicana con los perros K9, GEO, el Grupo de Operaciones Especiales y el helicóptero de la Aviación Policial.

Embed La Policía realizó este domingo allanamientos en el barrio Cauceglia que terminaron con la detención de dos personas, cuatro motos requeridas, droga, entre otros elementos. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/v1KFInTVGO — Subrayado (@Subrayado) May 31, 2026

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