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AL OESTE DE MONTEVIDEO

Siete allanamientos en barrio Cauceglia terminaron con dos detenidos, uno requerido por disparos, además de la incautación de droga

Los operativos realizados por la Policía se deben a las intensas balaceras que vienen ocurriendo en el barrio en las últimas semanas.

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Siete allanamientos se llevaron a cabo este domingo en el barrio Cauceglia, al oeste de Montevideo, debido a las intensas balaceras que ocurrieron en los últimos días, incluso cerca de una escuela.

Información primaria indica que los efectivos lograron detener a 2 personas, una de ellas requerida por los disparos y la otra por droga y municiones, además de incautar un chaleco antibalas, 4 motos requeridas, droga (cogollos de marihuana) y cámaras.

En el lugar trabajó personal de Guardia Republicana con los perros K9, GEO, el Grupo de Operaciones Especiales y el helicóptero de la Aviación Policial.

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