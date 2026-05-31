Siete allanamientos se llevaron a cabo este domingo en el barrio Cauceglia, al oeste de Montevideo, debido a las intensas balaceras que ocurrieron en los últimos días, incluso cerca de una escuela.
Siete allanamientos en barrio Cauceglia terminaron con dos detenidos, uno requerido por disparos, además de la incautación de droga
Los operativos realizados por la Policía se deben a las intensas balaceras que vienen ocurriendo en el barrio en las últimas semanas.
Información primaria indica que los efectivos lograron detener a 2 personas, una de ellas requerida por los disparos y la otra por droga y municiones, además de incautar un chaleco antibalas, 4 motos requeridas, droga (cogollos de marihuana) y cámaras.
En el lugar trabajó personal de Guardia Republicana con los perros K9, GEO, el Grupo de Operaciones Especiales y el helicóptero de la Aviación Policial.
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