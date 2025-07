"Si tiene vicios de ilegalidad, yo creo que ahí se tiene que frenar todo", dijo Orsi sobre compra de estancia María Dolores

El presidente Yamandú Orsi planteó este jueves tres aspectos en relación a la compra de la estancia María Dolores de 4.400 hectáreas en Florida por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) tras las observaciones del Tribunal de Cuentas (TCR).

En relación a la legalidad o ilegalidad de la compra, el presidente sostuvo que "nada que tenga carácter ilegal podemos dejar andar". "Si en esas observaciones o en los planteos que hacen los actores de la oposición se visualiza que hay algo que no es correcto o que tiene vicios de ilegalidad, yo creo que ahí se tiene que frenar todo. No tengo duda ninguna", remarcó. "Por ahora, no encontramos nada de eso", agregó tras el análisis de las observaciones del TCR por parte del Gobierno.