Presidente de ASSE anunció que los aumentos salariales en cargos gerenciales quedan en suspenso

Afirmó que la media salarial a nivel gerencial en el sector privado supera los 500.000 pesos. "Desde el inicio dijimos que a ASSE la deben gestionar los gerentes y que los gerentes tienen que tener más territorio y menos escritorio", recordó y aseguró que eso tiene que ir acompañado de "una estructura salarial".

Danza aclaró que la estructura salarial que se ha difundido no se aplicó y que los datos divulgados por los diputados nacionalistas Amin Niffouri y José Luis Satdjian "son falsos". "Nos llama la atención que habiendo heredado una gestión deficitaria e ineficiente aparezcan estos planteos sesgados que obstaculizan el trabajo que estamos realizando con nuestra mejor buena voluntad y con el centro en la gente", enfatizó.

"Ese aumento no se aplicó, porque la aplicación del aumento requiere ciertas cuestiones que no hemos implementado y la medida en tanto no se ha empezado a aplicar. Va a quedar en suspenso para ser revisada y analizada con nuevas observaciones y apreciaciones que hemos recibido", anunció.

El presidente de ASSE sostuvo que la reestructura "tiene un sustento económico sólido" y que "permite generar ahorros y no aumentar gastos, como se ha insistido".

A su turno, Daniel Olesker se refirió al efecto de la reestructura y a "la falsedad de las informaciones", e hizo hincapié en tres cifras. El economista aseguró que la reestructura supone 125 millones de pesos menos y no 146 millones de pesos más, como se indicó. Una diferencia de casi 300 millones de pesos. En segundo lugar, Olesker afirmó que no se crearon 52 cargos más, sino que se redujeron en 133. Por último, sostuvo que son 26 los aumentos de sueldos y no 44. De los 26 incrementos, 14 "son aumentos salariales en sentido estricto".