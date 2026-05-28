Dos hombres y una mujer condenados por el caso del cuerpo desmembrado hallado en San Luis norte

La justicia condenó a dos hombres y a una mujer por el caso del cuerpo hallado en San Luis norte.

Un hombre, de 31 años, fue condenado como coautor penalmente responsable de un delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en reiteración real con un delito de suministro de sustancias estupefacientes ilícitas, por lo que deberá cumplir ocho años de prisión.

Por otra parte, otro hombre de 28 años fue condenado a ocho años de penitenciaría como coautor penalmente responsable de un delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

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La mujer fue condenada a dos años de penitenciaría como autora penalmente responsable de un delito de encubrimiento en reiteración real con un delito de omisión de asistencia, un delito de suministro de estupefacientes y reiterados delitos de usurpación.

El caso

El cuerpo desmembrado de un hombre fue hallado el pasado martes 26 de mayo en San Luis norte. La madre de la víctima había denunciado la desaparición de su hijo, de 32 años.

Horas posteriores, la Policía detuvo a una mujer mayor de edad.

Al momento del hallazgo el cuerpo presentaba impactos de bala en las piernas, de acuerdo a la información a la que accedió Subrayado.

Luego de la denuncia, la Policía desplegó un operativo de búsqueda que incluyó rastrillajes a pie, con perros y la colaboración de vecinos. Por aire, un helicóptero de la Policía relevó en un predio rural y zonas adyacentes de San Luis.

Los investigadores llevaron adelante un trabajo que permitieron la detención de una mujer de 23 años y de dos hombres en una serie de allanamientos además de la incautación de estupefacientes y otros elementos.