"Ahora están todos calladitos", dijo Álvaro Delgado a dirigentes del oficialismo sobre de la polémica por la camioneta de Orsi

El presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado fue consultado este jueves sobre la polémica instalada entorno a la camioneta que Yamandú Orsi compró pocos días antes de asumir la Presidencia (en febrero de 2025) y que pagó con un descuento de 25.000 dólares.

“Son esas cosas que uno no entiende que pasen, seguramente tengan que explicarlo los propios involucrados”, dijo Delgado, y agregó: “No conozco muchos datos más, pero sí vi cómo los que hacían siempre de precursores de una vara ética y moral en la política nacional, ahora están todos calladitos”.

“Hay que tener mucho cuidado en política cuando señalás a todo el mundo, porque a veces cuando tirás la piedra, te vuelve y te cae en la cabeza”, apuntó el excandidato presidencial del Partido Nacional.

Una semana antes de asumir la Presidencia Orsi compró una camioneta Hyundai modelo Santa Fe que en el mercado se vende 79.000 dólares, pero pagó 54.000 por un descuento que hizo la automotora, informó radio Carve esta semana.

La oposición cuestiona el beneficio obtenido por Orsi y lo vincula al hecho de que cuando asumió el gobierno, el 1 de marzo de 2025 (una semana después de comprar la camioneta), se trasladó desde el Palacio Legislativo a la Torre Ejecutiva en una camioneta Hyundai modificada, cedida por el importador.

Las normas vigentes de ética en la función pública prohíben a los funcionarios públicos recibir beneficios económicos u obsequios "por actos específicos de su función”.

Desde el gobierno señalan que Orsi compró la camioneta con ese descuento antes de asumir la Presidencia, por lo que no era en ese momento funcionario público. Era presidente electo.