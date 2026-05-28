Gobierno anuncia este viernes precios de combustibles: "Estamos intentando que el shock no se traslade 100%", dijo Cardona

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, aseguró este jueves que el gobierno está "aguantando" el shock internacional del precio de petróleo y de los combustibles refinados "para que no se traslade 100%" de la paridad de importación "a los precios que pagan los ciudadanos en Uruguay".

Cardona y el equipo del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) han mantenido reuniones durante toda la semana y este viernes se conocerán las tarifas de los combustibles que regirán durante el mes de junio.

Recordó la decisión del gobierno desde marzo de no pasar a los precios de venta al público la paridad de importación que da el informe mensual de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).

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Los últimos datos del PPI de la Ursea dan un incremento de 2,61% en la nafta Premium 97 y de 2,52% en la nafta Súper 95, mientras que para el gasoil da una reducción de 5,21%, así como en el supergás de 2,34%. En tanto, los precios de referencia de los combustibles, que incluyen los demás componentes de la cadena, marcan subas de 4,95% en la nafta Súper, 4,48% en la Premium y de 25,03% para el gasoil.

Las autoridades también monitorean el consumo en la frontera y lo que sucede en Argentina y en Brasil para cuidar además de los precios, el suministro y evitar que falte combustible a la ciudadanía, el transporte público, los servicios esenciales y la producción.

"Nuestra idea es continuar con esa regla de no trasladar a precio lo que el precio de paridad de importación establece", aseguró. "Estamos intentando que el shock no se traslade 100%, estamos amortiguando ese perjuicio", reiteró.